En otro asunto, por mayoría de dos votos contra uno, se determinó que las expresiones de dos columnistas en contra de candidatas no fueron violencia política –en un texto el autor se refirió a la aspirante como la vieja de un funcionario–. El argumento de los magistrados Espíndola y Rubén Lara es que las manifestaciones están amparadas por la libertad de la actividad periodística.

El Presidente no puede ser sancionado, porque así lo señala la Constitución y criterios de la sala superior del máximo tribunal electoral del país, y sólo se declara su responsabilidad en los hechos.

La ponente, Mónica Lozano, visiblemente conmovida por las posiciones de sus colegas, expresó: “¿Por qué estamos normalizando la violencia? Debemos dar altos márgenes de interpretación.

A estas mujeres les diría, desde el fondo de mi corazón, que no dejen de denunciar, que lo hagan por nuestras hijas, por nuestras nietas... Me llevo mis sentencias, serán mi voto particular.

Los magistrados agregaron que reconocen la valentía de las denuncias, sin embargo, subrayaron que para este tipo de asuntos, relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género, hay que atender los criterios emitidos por la sala superior del TEPJF.

Recordaron que en ocasiones anteriores, como la semana pasada (al señalar la responsabilidad de violencia simbólica del presidente López Obrador, por comentarios respecto a Xóchitl Gálvez, entonces aspirante a la candidatura presidencial), esa instancia ha sido clara en marcar los límites, pero hay casos en los que no se puede dar ese alcance a las sentencias.

Todas las resoluciones de la sala especializada pueden ser impugnadas ante la superior de ese mismo tribunal.