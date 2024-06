La académica de la UNAM sostuvo que habrá austeridad y se cuidará que no haya desvío o desperdicio de recursos, pero eso no quiere decir que no habrá dinero para la ciencia.

La próxima funcionaria destacó que se ha reunido con los científicos que denunciaron abandono durante este sexenio. Dijo que la mayoría de ellos son sus amigos y aunque difieren en temas políticos, coinciden en la importancia de la ciencia.