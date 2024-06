Recordó que los abogados le han pedido que los ponga en contacto con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo. “Lo que les dije: ‘sí, yo los voy a poner en comunicación con la próxima presidenta, quien es muy sensible y quiere también saber sobre el paradero de los jóvenes, y habrá justicia, pero espérenme, que todavía me faltan tres meses”.

Dijo que el Prodh signó un acuerdo con el ex presidente Enrique Peña Nieto para la búsqueda de los jóvenes. Ellos firmaron con Peña Nieto y eso no lo saben los padres de Ayotzinapa . Enfatizó que la organización promovió amparos para que quedaran en libertad decenas de implicados en la desaparición, por lo que aseguró que el Prodh litiga en favor de las familias mientras defiende a presuntos responsables. Y tengo las pruebas , añadió.

En su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional, afirmó que en la última reunión que sostuvo con las familias de los estudiantes, los abogados le plantearon que él ya no cumplió con encontrar la verdad. En ese contexto, señaló que al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) –que acompaña a las familias–lo echaron a perder por completo por la influencia conservadora .

Criticó que en cuanto otorgó el asilo, la justicia estadunidense señaló a partir de dos testimonios que “resulta inverosímil que un departamento de policía municipal tenga la influencia política y los recursos para organizar un intrincado encubrimiento y la desaparición de 43 estudiantes mexicanos.

Es mucho más plausible que el gobierno federal mexicano y la Policía Federal fueran responsables de este horrible incidente , según el fallo emitido en su momento por la corte del país vecino, que fue leído por López Obrador en su conferencia. Esto no está probado , declaró el mandatario. Agregó que le parece sospechoso que instancias extranjeras, como la DEA, hayan expresado aproximadamente desde 2016 que la responsabilidad de la desaparición fue exclusivamente del gobierno federal o del Ejército.

Expuso que en los meses que siguieron al ataque, siempre se habló de que los responsables fueron autoridades locales, policías municipales y grupos criminales. Después empezó a cambiar la narrativa, y yo tengo mis sospechas, porque en ese entonces había la intención desde Estados Unidos, en particular de la DEA, de vengarse del Ejército . Admitió que hubo responsabilidad del Estado y del Ejército Mexicano en los hechos, pero no se puede decir por consigna que fue el Ejército .