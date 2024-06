L

a virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum comienza a dar cuerpo al que será su más cercano equipo de trabajo, su gabinete, aunque optó por presentarlo en sociedad en dos tandas, toda vez que ayer sólo dio a conocer seis nombramientos y dejó para el próximo jueves los 13 restantes (recuérdese que Rogelio Ramírez de la O fue ratificado en la Secretaría de Hacienda), algunos de ellos de primerísimo nivel, sin demeritar los demás, como Gobernación, Defensa, Marina y Seguridad Ciudadana.

Ayer anunció que Juan Ramón de la Fuente (secretario de Salud con Zedillo, ex rector de la UNAM y ex representante permanente de México ante la Organización de Naciones Unidas) va como secretario de Relaciones Exteriores (lástima: Alicia Bárcena realizó un gran trabajo en esa dependencia del Ejecutivo y merecía repetir, aunque no queda fuera de la jugada, pues en el sexenio entrante ocupará la cartera de Medio Ambiente y Recursos Naturales); a Rosaura Ruiz (quien con Sheinbaum en la Jefatura de Gobierno de la CDMX ocupó la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación) le encomendó una dependencia de nueva creación: Humanidades, Tecnología e Innovación; el ingeniero agrónomo Julio Berdegué Sacristán se hará cargo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y Ernestina Godoy (ex fiscal general de Justicia de la CDMX y senadora electa) será consejera jurídica de la Presidencia de la República.

Además, al berrinchudo cuan impresentable Marcelo Ebrard, protagonista de una vergonzosa pataleta por no resultar ganador de la encuesta presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum le encarga la Secretaría de Economía, en la que bien pudo repetir Raquel Buenrostro, pues en ella hizo un gran papel, al igual que como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y al frente del Servicio de Administración Tributaria.

Caras y trayectorias conocidas, unas más que otras, que comienzan a dar forma a lo que será el gabinete definitivo de la primera presidenta de México, quien entrará en funciones a partir del próximo 1 de octubre, y que de ellos –como los que faltan por designar– se espera no solo un gran esfuerzo, sino excelentes resultados, porque el país así lo merece y exige.