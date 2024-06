Respeto a la dignidad de Cuba y Venezuela

L

a gente progresista y, más aún la de izquierda, falta gravemente al respeto a los hermanos de Venezuela o Cuba al señalar, como se hace con frecuencia, no vamos a ser como Venezuela o Cuba , aludiendo con ello a países en desgracia.

El problema de los países bloqueados por Estados Unidos, justo para que no sean independientes, no debe llevarnos a repetir el discurso que, sin mencionar el problema, se regodea con el sufrimiento que causan a esos pueblos hermanos que luchan por su dignidad.

Seguro que sin bloqueo otra realidad tendrían, con mejores condiciones de vida, además, hoy ni siquiera son los países en peores condiciones, por pensar en América Latina, pero no es necesario nombrarlos para no abonar en ese discurso peyorativo.

Utilicemos otros recursos, nunca aquellos que revictimicen a los que sufren de un cruel bloqueo repudiado por la mayoría de los países. Con todo respeto.

Eduardo del Castillo V., director de Códice

Agradece atención en el Hospital de Nutrición

No es fácil manifestar mi agradecimiento, aunque acaso adjetivándolo de irrestricto se pueda, al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, mejor conocido como Hospital de Nutrición, a todo su personal y al, digámoslo así, ejército de profesionales que tuvieron a bien atenderme durante 11 días debido a una perforación de la vesícula biliar.

No supe el nombre de todos

ellos, ciertamente muchos, y eso que intenté hasta donde me fue posible memorizarlos, pero entre tantos vayan –sin sus títulos y en representación de todos– algunos nombres: Désiré, Andrea, Mariana, Andrés, Salomé, Maribel, Heidi, Pablo, Farid, Armin…

Gracias también a los anónimos doctor y enfermera que me ayudaron con la escritura: el primero al recoger una pluma que se me cayó y no alcanzaba ( a mí también se me caen , contestó cuando le manifesté la pena que me dio solicitarle el favor).

La segunda, porque con la caída la susodicha pluma dejó de funcionar y en unos minutos me consiguió otra, bonita, roja (le expliqué que trataba de escribir en el teléfono y, aguda, comprendió: no es lo mismo ).

No me mortifican los hospitales, les tengo buen aprecio, aunque, claro, apartan de la cotidianidad, cancelan rutinas, siembran cierta zozobra, hacen un indispensable paréntesis en nuestros trabajos en nuestros días; espacio o lapso que una vez dad@ de alta, o eso creo, el o la paciente encontrará enriquecedor. Gracias, refrendo, en mi sentir no menos que infinitas, a tan noble institución.

Ricardo Yáñez

Nota positiva para el Tri

Admirados seleccionados: a veces nuestro deporte nacional es hablar mal de la selección mexicana, y ante la próxima Copa América esto se ha recrudecido en diversos ámbitos.

Afortunadamente no vivieron esas amargas épocas en que al Tri le decían, principalmente la prensa y en la tv, los ratoncitos verdes , término deleznable por toda la carga negativa que conlleva.

Ustedes sean y actúen de forma positiva; nadie les ha regalado nada ni a su destacado entrenador. Están ahí no por influyentes, sino por sus propios méritos y talentos en sus respectivos equipos.

Demuestren de qué están hechos en la cancha, dejen atrás las derrotas y sinsabores de gestas pesadas y pasadas. Concéntrese en este presente y visualicen un brillante futuro, actuando en el terreno de juego, en todas sus áreas, con prestancia, constancia, sapiencia y contundencia.

Sueltense, relájense, son privilegiados y se merecen, con base en demostraciones excelsas, los mejores resultados. Gocen y háganos gozar su juego y soñar en grande.

No soy idealista ni ustedes: son auténticos profesionales que tienen todo para trascender, si se lo proponen y actúan en consecuencia como un sólido y bólido bloque.

Recuerden: no piensen de más, la vida es cortita, y la deportiva más. Actúen más –ante rivales no mas poderosos y mejores que ustedes–, de manera positiva y propositiva, con fe, fuerza y resolución. Desde la calle Victoria, en la CDMX.

Francisco Flores Rosas

El aprendizaje de los docentes en la pandemia

Las experiencias que docentes de educación primaria tienen tiempo después del fin de la pandemia son un caleidoscopio de reflexiones respecto al confinamiento.

Durante este periodo de tiempo tuvieron que enfrentarse a unir lo público con lo privado; el centro de trabajo se instaló en los hogares, lo que propició que estrategias y actividades de clases se modificaran, y se innovará.