Díaz Ayuso no sólo mantendrá una reunión con Milei, cuando éste ni siquiera intentó mantener un encuentro con las autoridades españolas a pesar de estar de visita en el país, sino que además le dará una medalla internacional de reciente creación y que entre otros la ha recibido el presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, y el opositor venezolano Juan Guaidó.

A pesar de las críticas del Ejecutivo, la madrileña señaló sobre su encuentro con Milei: Para nosotros es un honor recibir al presidente legítimo elegido, él sí, por amplia mayoría en las urnas por el pueblo de Argentina y añadió que el argentino realiza visitas institucionales a gobiernos diferentes y no lo hace con aquel que ha provocado una crisis diplomática y que insulta constantemente, no sólo a Milei, sino a todos los gobiernos que no son de su signo, nosotros no tenemos la culpa .

Milei viene además a España para recoger un premio de la fundación ultraliberal Juan de Mariana.