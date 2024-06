Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 21 de junio de 2024, p. 32

Veracruz, Ver., Dos personas murieron y otras tantas resultaron heridas luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal desalojaron ayer a campesinos que mantenían bloqueada la carretera federal Perote-Puebla, a la altura de la comunidad de San Antonio Totalco, municipio de Perote.

Los labriegos protestaban enfrente de las instalaciones de la planta de alimentos para animales Granjas Carroll, a la que responsabilizan de contaminar los mantos acuíferos de la región y de acaparar el agua, pues ésta no llega a sus cultivos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz confirmó el fallecimiento de dos personas durante la acción policiaca (no las identificó) e indicó que ya se abrieron las carpetas de investigación correspondientes.

La manifestación de campesinos se inició la noche del miércoles frente a las puertas de Granjas Carroll. La mañana del jueves, elementos de la SSP intentaron detener a dos líderes del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres-Oriental; sin embargo, elementos de la Guardia Nacional impidieron que se concretara el arresto por tratarse de una zona federal.

En videos difundidos a través de redes sociales se observa cómo los efectivos arribaron al lugar donde el grupo de inconformes de Totalco y Tezontepec se manifestaba frente a la fábrica de Granjas Carroll.

“Por estar diciéndoles ‘calmados, calmados’ (a los policías), me agarraron y me esposaron”, narró Guadalupe Serrano Gaspar, quien explicó que estaban reclamando acceso al agua. A todo mundo nos hace falta y no es justo lo que hace esta gente.

Los uniformados arremetieron a toletazos y golpes con sus escudos; testigos dijeron que hubo varios disparos de arma de fuego. Los campesinos contratacaron con palos y piedras.

En imágenes divulgadas por vecinos se aprecia a personal de la Policía Estatal y de la Fuerza Civil (SSP) recorrer las calles de Totalco a pie y en vehículos oficiales; en esas grabaciones se escuchan balazos.

La FGE aseguró anoche que no existirá impunidad y llegarán hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables de las dos muertes.