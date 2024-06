Fabiola Palapa quijas

A partir de situaciones cotidianas en la vida como estar en un restaurante sola, la actriz y dramaturga Virginia Smith creó el monólogo Karma y yo, en el que explora temas como la aceptación y el conectar con otras personas.

En entrevista, la también productora teatral comenta que estamos viviendo una crisis de contacto real y de aceptar lo que somos y no depender de lo que piensen los demás o el número de seguidores que tenemos en redes sociales. Para mí es muy importante buscar la propia aceptación, los vínculos verdaderos porque todos queremos que nos quieran en el fondo .

La obra Karma y yo, que se estrenó en Londres dentro del contexto del Camdem Fringe en 2016, de temporada, en su versión en español, del 13 de junio al 7 de julio en la Sala Xavier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque (CCB).

La historia tiene como protagonista a Mía, una joven que regresa del trabajo y descubre que Peter, un cantante callejero al que llevó a vivir a su casa, le robó todo. El espacio vacío y silencioso la llevan a hablar sin parar con el único ser vivo en la habitación, su mascota, que no es un perro o un gato, sino un camarón llamado Karma.

Al ver que en ocasiones las personas no interactúan en los espacios públicos, para Smith era importante mostrar cómo nadie puede estar aislado. “Todos necesitamos contacto con otras personas, pero a veces no encajas porque no eres lo que se está buscando en el momento, porque no eres popular o porque tienes un defecto y te sientes muy marginado.

En la actualidad con el tema de las redes sociales, las relaciones no son tridimensionales realmente y hace que la gente piense una cosa, pero luego en la realidad no es tan cierto y no se siente comprendida.