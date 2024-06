Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Viernes 21 de junio de 2024, p. 8

Con tan sólo una pequeña silla, juegos de té y un cobertor a cuadros como escenografía, Conchi León realiza un recorrido agridulce a través de su infancia y con el rencuentro con su padre, luego de haber estado distanciados durante mucho tiempo.

En el monólogo Cachorro de León. Casi todo sobre mi padre, que tendrá su última función, el 26 de junio en el Teatro Xola Julio Prieto, la actriz y dramaturga yucateca devela, en un espectáculo biográfico, el difícil acercamiento con su progenitor, así como sus inicios en el arte escénico y su regreso a casa. Desde la mirada de una niña de cuatro años, la ahora mujer y directora teatral rompe el silencio para abrir espacios a la reflexión sobre el tema de la violencia familiar y el alcoholismo.

Conchi León contó: cuando mi padre se alcoholizaba violentaba a mi madre y me tocó ser testigo de eso desde los cuatro años. Es uno de los primeros recuerdos que tengo desde pequeña y no fue fácil perdonarnos, volver a hablarnos, lo cual se generó cuando él estaba en el hospital a causa de un segundo infarto y mi hermana me llamó para decirme que estaba preguntando por mí .

En ese momento pensé que realmente no quería verlo; al hacer el recuento de los daños, pensé que nuestros padres nunca han querido ser héroes, pero a veces les toca estar en circunstancias donde nos salvan la vida y nos ayudan a volver a empezar. Entonces, pude hacer un camino en medio del rencor para rencontrarme con él, lo cual comparto en esta obra con memorias de mi infancia, de mi mamá, de mis hermanos y de él, que era gran fanático de Pedro Infante .

La historia se ubica en octubre de 2014 cuando la creadora recibió la llamada de su hermana Esperanza, informando que su padre había sufrido un infarto y quería verla para despedirse. En esos días, tenía funciones en la Ciudad de México y no podía, o no quería regresar. A la distancia geográfica, hubo que sumarle la distancia vital que generó su alcoholismo, la violencia que ejerció sobre mi madre y un altercado por el que dejé de hablarle por ocho años .