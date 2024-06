Joshua Reyes Sámano

Periódico La Jornada

Viernes 21 de junio de 2024, p. a12

Las condiciones de vida en la infancia de Laura Galván no le permitían vincularse con el deporte. Perteneciente a una familia de campesinos, la fondista mexicana hoy clasificada a París 2024 apoyaba desde peque-ña en las labores del campo y del hogar en las horas que no estaba en la escuela. Por tanto, escoger una disciplina y practicarla era la me-nor de sus preocupaciones.

Galván clasificó a los Olímpicos tras avanzar a la final de los 5 mil metros durante el Mundial de Budapest el año pasado. En los Juegos Panamericanos de Santiago conquistó la plata en los 10 mil y decidió no correr los 5 mil debido a una lesión que retrasó su preparación rumbo a la justa veraniega.

Su primer acercamiento al atletismo se dio en las clases de educación física que recibía en su comunidad en La Sauceda, Guanajuato. Fue gracias a que su profesora Marisela Herrera priorizaba estrategias para la detección de talentos que pudo conocer a su actual entrenador Cecilio Blancarte, cuando decidió unirse al grupo de niñas que tenía a su cargo, motivada por el misterio de conocer el mundo más allá de su lugar de origen.

Detectar y trabajar

Me considero un producto de esas clases. No dio resultados rápido con el entrenador y tampoco se me veía talento. Todas las niñas me ganaban y tuve que esperar dos años con mucho trabajo para mejorar, no tenía dinero ni visión en ese entonces para poder prepararme , contó a La Jornada.

La medallista panamericana destaca la importancia de que se tomen medidas para la detección de talentos en las escuelas del país, para todos los niños que no tienen un acercamiento directo al deporte.

En las escuelas es más sencillo encontrar talentos, porque están todos los niños. Detectar las habilidades en cada uno, y como en mi caso, que no tenía las grandes virtudes físicas, es importante encontrar cualidades poniendo atención en los que son más disciplinados y darles asesoramiento. Los mexicanos tenemos un talento enorme que se debe trabajar, no solamente detectarlo , agregó.

Galván desarrolló sus capacidades atléticas gracias a una disciplina rigurosa que le permitió cambiar su forma de encarar las competencias. “Me gustaba seguir a la perfección el entrenamiento que nos dejaba el coach. Las otras chicas me superaban en todas las pruebas, era la peor del grupo, pero poco a poco la constancia fue dando frutos. A partir de ahí no abandoné el deporte y se volvió un estilo de vida”.