Gracias a todas las personas que me apoyaron sin importar el momento y a las que no también, porque me impulsaban mucho más a seguir trabajando fuerte , concluyó.

Quiñones llegó al América en julio del año pasado procedente del Atlas. Con las Águilas conquistó los títulos de los torneos Apertura 2023 y Clausura 2024 de la Liga Mx, además del Campeón de Campeones.

En su paso por el futbol mexicano también militó en Lobos BUAP, con el que debutó en la Primera División en 2016, Tigres y Atlas.

En total ganó seis campeonatos de liga, dos con el cuadro regiomontano (Apertura 2016 y Clausura 2019), dos con los rojinegros (Apertura 2021 y Clausura 2022) y dos con los azulcremas.

Nancy Antonio llega a Coapa

Por otro lado, las Águilas también dio a conocer ayer el fichaje de Nancy Antonio, proceden-te de Tigres y quien se integrará a partir del próximo torneo Apertura 2024 de la Liga Mx Femenil.