La régisseuse comentó que en el trabajo con los intérpretes, cuya edad va de 20 a 25 años, para mí es importante la técnica, que se sientan cómodos con ella , que cuando algo está fallando, se haga un análisis, se mecanice y los participantes salgan a bailar sin ninguna duda .

Destacó que otra parte muy importante es analizar el personaje, en qué país está y generar de qué está hablando, qué voz tiene y cómo lo llevas. Por ejemplo, cada una de las (bailarinas) que lleva al personaje de Lissette tiene ciertas características y puede abordar esos personajes desde su propio cuerpo y su persona. No tiene que ser igual al otro .

Rechazó elegir entre que salga mejor el personaje y no tenga la técnica o que tenga mucha técnica y no tenga el personaje, porque creo que hasta va a ser aburrido. El público no va a entender y no van a contar la historia .

López se refirió a la forma en que en la danza sustituyen palabras para ir contando la historia, por ejemplo: cuando señalamos el dedo anular de la mano izquierda significa casar, cuando llevamos nuestras dos manos al pecho es amar. Con ese tipo de lenguaje se va tejiendo la historia entre las danzas .

Refirió que hace poco tuvieron una temporada en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo, donde hubo gente que nunca había visto ballet, niños entre ellos. El otro día un señor sentado al lado mío moría de risa; entienden perfectamente la historia. No necesitamos subtítulos porque se está contando con el lenguaje corporal y los movimientos de los personajes .

La fille mal gardée se presenta en el Teatro de las Artes (Río Churubusco número 79, colonia Country Club Churubusco) los viernes 21 y 28 de junio a las 19 horas, así como los sábados y domingos del 15 al 30 de ese mes a las 13:30 horas. Hay que llegar una hora antes de cada función para conseguir los boletos gratuitos.