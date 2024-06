A

partir de las actividades organizadas por el 50 aniversario de la Facultad de Sicología de la UNAM, estuvo en la mesa redonda Influencia del sicoanálisis y de los cambios generados con la emergencia del conductismo en México, que forman parte de la herencia histórica, académica y profesional de esa facultad. Esta dinámica ha permeado a otras instituciones y generaciones, manteniendo su vigencia como tema de interés.

En 1967, el sicolingüista Noam Chomsky (colaborador de nuestro periódico) y el sicólogo Burrhus Frederic Skinner polemizaron sobre un enigma que impregnó la perspectiva sicológica por varias décadas. Fue rotulado como el problema más difícil de la ciencia : los orígenes del lenguaje.

En los humanos, el aprendizaje vocal se consideró una habilidad y prerrequisito distintivo para el lenguaje hablado y materia prima de las terapias verbales . La evidencia ha documentado la capacidad de aprendizaje vocal en especies distintas de los humanos, incluidos pájaros cantores, colibríes, loros parlantes, cetáceos (delfines y ballenas) y pinnípedos (focas, elefantes y murciélagos).