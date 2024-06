▲ El poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, es el ganador del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2024. Foto Cristina Rodríguez

Colaboramos desde el Instituto Cervantes con Sergio Ramírez, Gioconda Belli y gente que no es que haya sido desterrada de Nicaragua, sino que el gobierno ha decretado que ya no son nicaragüenses; eso no se atrevió ni hacerlo Franco con los republicanos españoles. Y después hay mucha gente que huye de la pobreza. El mar Mediterráneo se llena de cadáveres de gente que intenta llegar a las costas europeas para mejorar su vida.

La canción

En torno a la vinculación de la poesía y la música, expuso que ese género literario ha estado de la mano con la canción desde la Edad Media. “Cuando los poetas nos ponemos muy pedantes y se nos olvida que escribimos, como decía Rubén Bonifaz Nuño, para el que está trabajando en la acera de enfrente (…), cuando la poesía ha empezado a separar sus lenguajes del lenguaje de la gente, la mejor manera que ha tenido para comprender ese error ha sido abrir las ventanas y dejar que entren la música y la canción popular”.

Reconoció que en su formación han sido igual de importantes los poetas, los cantantes y autores de canciones. “Mis maestros fueron Paco Ibáñez, Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, quien es más un hermano un poco mayor que yo y a través de él aprendí a amar mucho la música mexicana.

“Le he robado versos sin que nadie se dé cuenta a José Alfredo Jiménez, pero cuando alguien dice ‘cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas’, me está explicando lo que es una pérdida. He aprendido mucho de autores como él, de la música que cantaba Chavela Vargas y del tango.”

El poeta ha sido reconocido con los premios Federico García Lorca, Adonais, Loewe de Poesía e Internacional de Poesía Ramón López Velarde. También ha recibido la Medalla de Oro de Andalucía y varios doctorados honoris causa.

Explicó que la poesía intenta buscar en la palabra cosas que afecten a la emoción, crear espacios de hospitalidad. Cuando yo quiero escribir un poema de amor o sobre una muerte que me ha afectado, caería en una trampa si lo que cuento es sólo lo enamorado o lo dolorido que estoy. Tengo que pasar de mi yo biográfico a un yo literario, para que se cree una emoción que llegue al lector, y cuando él lea el poema piense en su amor o en sus muertos .