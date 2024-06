Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de junio de 2024, p. 16

Alfredo Domínguez Marrufo, director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, destacó que a 41 por ciento de los sindicatos se les niegan las constancias de representatividad (CR), porque no acreditaron a 30 por ciento de los trabajadores de la empresa; otro 16 por ciento de las CR se desecha, porque ya existe un contrato colectivo de trabajo vigente; en 15 por ciento no se otorga este documento porque el solicitante no acreditó la personalidad .

Durante la conferencia Constancias de representatividad, avances y retos, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Domínguez expuso que en 11 por ciento de los casos no se les otorga porque existe una CR vigente; en 2 por ciento no procede porque ya hay un contrato colectivo en funciones y en uno por ciento no se les concede porque se trata de relaciones laborales del apartado B del artículo 123 .

Recalcó que más de 100 mil contratos colectivos están desaparecidos, y los sindicatos buscan que se les otorgue la CR, pero no acreditan los requisitos . El funcionario pidió al IIJ que realicen un estudio para analizar por qué en 60 por ciento de las CR los sindicatos no firman contratos colectivos de trabajo .