Ecuador debe comprometerse a la no repetición de estos actos y a respetar el derecho de asilo , según un comunicado.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó ayer que el acuerdo firmado con Suiza el fin de semana para la protección de los intereses del país en Ecuador no es una solicitud de mediación sobre los diferendos que México mantiene con ese Estado por el asalto ilegal a la embajada en Quito.