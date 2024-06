La FGR lo acusó de reunirse con integrantes de Guerreros Unidos, según chats de WhatsApp que intervino la DEA.

En su apelación del fallo, la FGR argumentó que la sentencia recurrida resultó desacertada, al haber concedido el amparo al quejoso y dejar insubsistente la prisión preventiva oficiosa a que estaba sujeto, pues no existía dato objetivo que permitiera afirmar que hayan variado las condiciones que sirvieron de base para la imposición de tal medida, pues no se encuentra garantizada su presencia en el proceso, e incluso porque existen pruebas suficientes para justificar la imposición de la prisión preventiva, ya que no se encontraba acreditado el arraigo domiciliario.

Sin embargo, los magistrados Juan José Olvera López, Horacio Armando Hernández Orozco y Francisco Javier Sarabia Ascencio, del primer tribunal colegiado en materia penal, señalaron que era inatendible su alegato y reiteraron que debe dejarse insubsistente la resolución emitida en audiencia del 8 de julio de 2023, respecto a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al quejoso y que se emita otra en la que otorgue el carácter definitivo a la revocación de dicha medida.