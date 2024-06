Los alumnos que se encuentran dentro de las instalaciones de la dirección general del CCH expusieron: no quieren que participemos. En cuanto nos ven llegar, nos ponen trabas para el registro, nos piden muchos mayores requisitos que a los padres de familia o a los académicos, y una vez que logramos acceder a esas mesas, no nos quieren dar la palabra para propuestas u opinar, y siempre nos inscriben al final de la lista .

Los jóvenes, en conferencia de prensa, se presentaron sin el rostro cubierto. “Somos estudiantes del CCH Naucalpan, Keshava Quintanar y Barajas nos criminalizan, no nos reconocen como estudiantes, saben quiénes somos. Somos estudiantes y queremos que se termine con los porros, que no haya violencia contra los alumnos, que no haya asesinatos, agresiones, extorsiones, y sobre todo que las autoridades no los solapen”.

Ahí estaban, adolescentes, menores de edad, dando la cara, “para que la rectoría de la UNAM y los directivos del CCH no nos criminalicen. Aquí nos presentamos para denunciar lo que pasó en el desalojo del CCH Naucalpan. Hubo porros, están identificados, hay videos, y se muestra la relación con el director del plantel mexiquense”.

Alertaron que “hemos recibido amenazas de que van a desalojar a los cecehacheros que mantenemos tomadas las instalaciones de la dirección general del CCH, en CU; Barajas quiere seguir la estrategia de Quintanar en Naucalpan, pero aquí resistiremos, demandamos una mesa de trabajo aquí, en Ciudad Universitaria, y que se responda el pliego petitorio”.