–¡Uf! ¡No, no, no, al 100, muy bien de salud! –dijo sonriente– Es que, pues periódicamente… ya ven que uno está lleno de cosas ya… de achaques. Dicen mis adversarios que estoy chocheando, y hay que cuidarse, vale más prevenir; entonces, sí, análisis general, de todo.

Mi asunto tiene que ver con la hipertensión, con el corazón, porque ya me dio un infarto hace 10 años , señaló en la mañanera de ayer luego que se le preguntara a dónde había salido la víspera; y añadió que desde entonces tiene un stent (endoprótesis) que debe ser revisado periódicamente.

El mandatario afirmó que debe tomarse un buen coctel de medicinas para mantener su salud, además de tener una sana alimentación y ejercitarse.

Para mostrar que se encontraba de buen humor tras los resultados del chequeo médico, pidió a su equipo de comunicación proyectar un videoclip de la canción No me quiso el Ejército, de su paisano el cantante Francisco José Hernández Mandujano, Chico Che.