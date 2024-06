–P

alpitaciones, cero.

Tal la respuesta a la enfermera por parte de Adrián, quien había sido bajado de piso a un estudio, que por esa razón debió suspenderse.

–ahora vive usted una segunda vida, es como el Ave Fénix.

Algún doctor (todo esto con buen ánimo, con ánimo de estimular el buen ánimo en el paciente): –Ya puede usted contar que estuvo muerto, y que sobrevivió.

Mario sabe lo que hace. Es, poco a poco me entero, alcohólico anónimo (la palabra padrino –padrino él mismo– abunda en sus nada escasas conversaciones). Le acaban de limpiar tres arterias, se siente como nuevo, como un bebé . Al llamado del médico a despertar de la anestesia se llevó una desilusión: –¿Para qué me despertó? –dijo o quiso o creyó decir–, nunca había vivido algo tan hermoso, ni cuando… Sobrelleva, atendido, una no tan severa deficiencia respiratoria. Habla confusamente en sueños, difícil entenderle una frase, un decir. Si acaso, aquí y allá, una palabra suelta. Lo más coherente que le escuché en cierta madrugada fue: –Aire, aire, aire…