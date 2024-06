N

etanyahu ¿Podrá librar dos guerras simultáneas contra la guerrilla palestina sunnita Hamas y la otra guerrilla libanesa chiíta Hezbolá?

Pocas veces se ha gestado en el mundo árabe la unificación de dos guerrillas de sunnitas y chiítas, lo cual ha trastocado gran parte de la dinámica geopolítica regional, cuando, además, Irán, que no es país árabe, se ha reconciliado con dos relevantes regímenes árabes como Arabia Saudita y Egipto, lo que indica un redimensionamiento del mundo islámico de 57 países con mil 800 (¡megasic!) millones de feligreses que toma conciencia del potencial de su poderío. Si la guerra en Siria distanció a Hezbolá y a Hamas, el genocidio israelí en Gaza los ha hermanado a grado tal que el frente libanés fue abierto en solidaridad con Gaza para quitarle presión a Hamas.

Los ataques transfronterizos entre Israel y Hezbolá se han intensificado y han obligado al éxodo en el norte de Israel entre 50 mil y 100 mil moradores, y en Líbano sur han abandonado sus hogares 100 mil chiítas.

El tiempo no corre a favor de Netanyahu frente a la notable resiliencia de Hamas y Hezbolá. Netanyahu busca una elusiva victoria contra Hamas en Gaza y ahora contra Hezbolá en Líbano sur, mientras su frente interno se ha deteriorado aceleradamente debido a la renuncia de dos generales del gabinete de guerra que acabó por disolver, la presión maximalista de sus zelotes (https://bit.ly/3yQnkdN) Ben Gvir, ministro de Seguridad (sic), y Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, y las masivas manifestaciones para la liberación de los rehenes –no se diga la estéril coerción de Biden para que Israel negocie con Hamas (que insinúa aceptar el plan de EU)–.

Según The Economist, en referencia específica a Líbano “en términos numéricos, Israel ha causado mayor daño a Hezbolá, matando a más de 300 de sus operadores frente a 28 israelíes muertos (https://econ.st/45vTEig)”.

El 12 de junio, la aviación israelí asesinó a Taleb Sami Abdallah, prominente miembro del comando de Hezbolá, lo cual arreció los ataques de la guerrilla chiíta. Pareciera que ambos contendientes no desean una guerra total que hasta The Economist reconoce pudiera provocar enorme daño transfronterizo, ya que una invasión israelí apuntalada por su poderosa fuerza aérea no sería ningún paseo dominical cuando Hezbolá posee un mínimo de 150 mil misiles (https://reut.rs/3z6o52l) que alcanzarían Tel-Aviv y Haifa, además de sitios militares estratégicos. Justamente Hezbolá acaba de difundir un impactante video disuasivo de casi 10 minutos –que no fue detectado extrañamente por Israel– donde exhibe el puerto de Haifa y sitios militares estratégicos de Israel (https://bit.ly/4epAxdH).