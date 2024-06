I

mpresionante, el ejército de diputados y senadores de la alianza Sigamos Haciendo Historia que se reunió ayer con Claudia Sheinbaum en el World Trade Center. Su instrucción fue clara y contundente: cumplir los compromisos que se hicieron con la ciudadanía durante la campaña. No abordó la virtual presidenta electa el tema de la reforma al Poder Judicial, pero sí el de la no relección. Posiblemente en su interior no les gustó a algunos legisladores que soñaban con dobletear, pero tendrán que votar a favor del cambio porque es la línea que marca la lideresa que lleva hoy el bastón de mando. El Presidente, desde Palacio Nacional, vio el acto. Seguramente sonrió al escuchar que la gente de su movimiento, con Claudia a la cabeza, coreó es un honor estar con López Obrador .

Con los empresarios

El asunto de la reforma judicial será ineludible en la reunión con el Consejo Coordinador Empresarial. Será difícil, pero Claudia tendrá que convencerlos de que conviene al país la elección por voto ciudadano de jueces de distrito, magistrados y ministros de la Suprema Corte, la desaparición del Consejo de la Judicatura y su remplazo por un ente que de veras combata la corrupción. Los despachos de numerosos empresarios tienen sus contactos y no querrán perderlos. También deberá dar a los hombres de negocios la seguridad de que la reforma no tendrá efectos negativos sobre la moneda y las bolsas de valores. El peso ha ido recuperándose y el mercado bursátil recuperó su nivel de antes de la elección.

Por su lado, en la mañanera, el presidente López Obrador insistió: no hay marcha atrás. Y envió a los empresarios un mensaje: no se dejen engañar por sus abogados.

Facturas

Ya brincó Ricardo Monreal factura en mano: adelanta que será el líder de la próxima Cámara de Diputados, porque ese es el compromiso con Morena. Ofrecieron a las corcholatas, como pago a su disciplina, que recibirían los liderazgos del Congreso. Es el único que ocupará un asiento en San Lázaro: Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández y Gerardo Fernández Noroña estarán en el Senado. ¿Cuál de los tres será el líder? Marcelo está más interesado en una posición en el gabinete, pero Fernández Noroña piensa que le corresponde liderar la Cámara alta? ¿Y Adán Augusto? ¿Y a qué le tira Manuel Velasco? Estos temas son los que ya le tocará afinar al nuevo (o nueva) secretario de Gobernación, cuyo nombre será develado el jueves.

PRD en liquidación

Un documento del consejero del INE Jorge Montaño produjo nerviosismo en las ruinas del PRD: será designado el interventor que tendrá a su cargo la liquidación de los bienes del partido. Obviamente, no van incluidos los que ya forman parte del patrimonio personal de los Chuchos Zambrano y Ortega.

La empresa de mayor valor

Gracias al auge de la inteligencia artificial, la compañía Nvidia, fabricante de chips, se ha convertido en la de mayor valor en el mundo. Alcanza 3.34 billones de dólares, frente a 3.31 de Microsoft y 3.27 de Apple. La compañía está encabezada por Jensen Huang y se coloca al nivel de Bill Gates y Steve Jobs.

Ombudsman social

Asunto: las encuestas

No necesitamos ni encuestas ni consultas. El 2 de junio el pueblo mexicano ya hizo el mandato para que el Poder Judicial sea reformado de raíz. No veo por qué deba existir un poder del Estado acaparado por un gremio afamado como deshonesto. Con el Ejecutivo y el Legislativo ya tendríamos una República suficientemente equilibrada. La justicia podría ser perfectamente una acción del Legislativo. El Poder Judicial ha sido siempre un nido de ratas donde se vende la supuesta justicia.

Carlos Daniel Soto

Twitterati

En el contexto de la inminente reforma judicial, el Poder Judicial de la Federación anuncia una campaña social para que la gente conozca el impacto que tiene su trabajo en aristas como acceso a la salud, derecho de migrantes, justicia laboral, libre desarrollo, entre otros.

