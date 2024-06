También se denunció con pruebas que el grupo de unas 20 personas, varios con el rostro cubierto, que maltrataron a un reportero de la Cadena 3 de Córdoba, cuyo automóvil incendiaron y que arrojaron piedras a policías, que habían reprimido a miles de manifestantes y no pudieron hacer nada frente al vandalismo de unos pocos señalados como infiltrados del gobierno y ninguno fue detenido.

El diputado Leopoldo Moreau analizó que en las multitudinarias manifestaciones que se han llevado a cabo es evidente que cuando no interviene la ministra de Seguridad ni las fuerzas a sus órdenes no se produce ninguna circunstancia que debamos lamentar . Moreau acompañó al ex presidente Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical (UCR), y sigue siendo leal con los principios de su partido y es parte del bloque de UpP.

Calificó a Bullrich de mercernaria de la violencia estatal y aseveró que su sombra está detrás de todos los hechos de violencia institucional y política que han ocurrido en los últimos tiempos en el país, como lo que se vivió con el intento de asesinato contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, caso que aún no se ha juzgado.

En San Salvador, Bullrich se entrevistó ayer con el presidente de la nación centroamericana, Nayib Bukele, y su ministro de Defensa, René Francis Monroy, para informarse sobre la experiencia del uso de los militares en el combate al delito. La estrategia de seguridad de Bukele ha sido rechazada por organizaciones internacionales y salvadoreños defensores de los derechos humanos.

También se denunciaron los hechos contra los diputados de UpP señalando a la prefectura naval, que lanzó el nuevo y peligroso gas pimienta que afectó seriamente a legisladores como Caslos Castagneto, quien relató que perdió el conocimiento y debió recibir gotas con anestesia para recuperar la vista, y aún no puede leer de forma normal. No somos ni terroristas ni quisimos hacer un golpe de Estado sostuvo Castagneto.

Ahora Brasil

Si algo faltaba en este escenario es que el gobierno de Brasil pidió explicaciones a Argentina por la presencia en este país de poco más de 60 de los condenados por el intento de golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.