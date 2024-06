Abordó un vehículo resguardado por personal del gobierno de Querétaro, en el cual fue llevada a una reunión con representantes de la CNB, que se realizaría en un lugar cuya ubicación no se precisó. De allí se le trasladaría a Guadalajara, Jalisco.

En entrevista que concedió a una televisora, Flores Armenta declaró que el domingo en la noche sufrió un golpe en la cabeza en el auto de alquiler que abordó, y por el impacto se quedó dormida en la citada vivienda. Su hija reportó entonces que su madre desapareció.