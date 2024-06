Afp

Nueva York. Celine Dion asegura que su pasión como artista nunca va a desaparecer pese a sus problemas de salud, que son, según ella, sólo una pequeña parte de su monumental historia.

No estoy muerta , declaró la cantante a Afp en la alfombra roja el lunes, antes del estreno del desgarrador, pero también alegre documental I Am: Celine Dion (Soy: Celine Dion).

La cinta se centra en su fulgurante carrera y en los problemas más recientes derivados de una rara enfermedad neurológica que le ha obligado a retirarse de los escenarios.

Para la artista canadiense, la decisión de hablar de su enfermedad en el documental es a la vez el mayor regalo y la mayor responsabilidad y espera servir de inspiración a personas con situaciones similares.

Es duro estar aquí , reconoció ante la prensa, aunque al mismo tiempo, estoy muy conmovida , dijo.

Siento que todavía tengo mucho apoyo y amor y espero que este documental ayude, porque a mí lo hizo , indicó, detallando su gratitud a su familia, a su equipo médico y a sus fanes en esta lucha eterna y diaria.

Auténtica

La artista de 56 años, conocida entre otros éxitos por My Heart Will Go On, de la banda sonora de Titanic, reveló en diciembre de 2022 que le habían diagnosticado el síndrome de la persona rígida (SPR), un trastorno autoinmune progresivo que no tiene cura, y que le obligó a cancelar indefinidamente sus actuaciones.