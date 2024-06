Las nuevas fechas inglesas marcarán su primer show en Manchester desde 2011 y una actuación en Londres en seis años, ya que tocará dos noches en el O2 Arena y dos fechas en el Co-op Live. Interpretará un set que abarca 60 años de clásicos como Hey Jude, Let It Be, Band on the Run, Get Back y Lady Madonna.

El canon disponible de McCartney es el más grande de la música en un grado tan vasto que cualquier par de horas extraídas de él al azar sería el mejor concierto de cualquier año en particular , dijo.

McCartney actuará con su banda de toda la vida, con Paul Wix Wickens en los teclados, Brian Ray en el bajo y la guitarra, Rusty Anderson en la guitarra y Abe Lobriel Jr en la batería.

Durante sus shows de Got Back, el cantante también ha empleado tecnología de audio y video constantemente actualizada, incluidos los temas vocales aislados y remezclados de John Lennon del concierto que The Beatles tocaron en el techo de la sede de Apple Corps en Londres, el 30 de enero de 1969.

Usando una técnica desarrollada por el director de El Señor de los Anillos, Peter Jackson, la edición le permite a McCartney hacer un dúo con su difunto compañero de banda en I’ve Got a Feeling, de su álbum de 1970, Let It Be.

McCartney posee un amplio catálogo de canciones como artista en solitario y ha compuesto bandas sonoras para películas, música clásica y electrónica.

Ha participado en proyectos para ayudar a organizaciones benéficas internacionales relacionadas con temas como los derechos de los animales, la caza de focas, la limpieza de minas terrestres, el vegetarianismo, la pobreza y la educación musical.

Esta leyenda de la música ocupa el puesto 11 de los 100 Grandes Cantantes de la revista Rolling Stone; como miembro de The Beatles ocupa el primer lugar de las listas de 100 Grandes Artistas de la misma publicación. Además, el tercer puesto de los 100 mejores bajistas de la propia revista y figura en el segundo escaño de los 100 Grandes Compositores sólo superado por Bob Dylan. Sus varias actuaciones benéficas incluyen Concerts for the People of Kampuchea, Ferry Aid, Band Aid, Live Aid, Live 8 y la grabación del tema Ferry Cross the Mersey.