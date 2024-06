Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de junio de 2024, p. 7

París. Anouk Aimée, una de las actrices más icónicas del cine francés del siglo XX, murió ayer a los 92 años.

La intérprete de Un hombre y una mujer, Lola y La Dolce Vita falleció esta mañana , declaró su agente Sébastien Perrolat.

Su hija, Manuela Papatakis, expresó su inmensa tristeza por la muerte de su madre en un mensaje en Instagram: Estaba junto a ella cuando falleció esta mañana, en su casa, en París , escribió.

Anouk Aimée, cuyo nombre real se decía que era Françoise Dreyfus, nació el 27 de abril de 1932 en la capital francesa. Sin embargo, un diario francés retomó una entrevista hecha a la actriz, quien dijo: Mi verdadero nombre es Judith Dreyfus, a veces Nicole Dreyfus. No sé qué pasó, pero cuando era pequeña me decían Françoise y Fanchon. Hasta que me llamaron Anouk .

Cuando era niña todos le decían Fanchon. Fue hasta su debut en el cine, con 13 años, en la película de Henri Calef La maison sous la mer (1947), que empezó a llamarse Anouk, como su personaje. Para encontrar el Aimée del apellido hubo que esperar un poco más. Un año después, en el rodaje inacabado de La Fleur de l’âge, de Marcel Carné, fue el poeta Jacques Prévert el que, advirtiéndole que no podía quedarse con un solo nombre, añadió Amada, es decir, Aimée.

Aimée supo encarnar durante décadas la elegancia en el cine francés. Soy femenina, y ser mujer es una fuerza increíble , decía la artista, quien supo mantener su condición de estrella también en el teatro.

Saltó a la fama internacional con la película Un hombre y una mujer, galardonada con la Palma de Oro en el Festival de Cannes en 1966.

Ganó un Golden Globe a la mejor actriz y una nominación al Óscar por su papel en ese mítico filme de Lelouch, cuya melodía, Dabadabadá, dio la vuelta al mundo.

Con esta apasionada historia de amor entre una viuda y un piloto de carreras (Jean-Louis Trintignant) alcanzó el éxito a escala mundial, al igual que la banda sonora y el pegadizo estribillo de la canción principal: dabadabadá (que cantaban Pierre Barouh y Nicole Croisille).

Décadas después, en 2019, volvió a reunirse con Trintignant para rodar Los años más bellos de una vida,secuela dirigida por Lelouch.

A lo largo de su amplia carrera, Anouk Aimée trabajó con los más grandes del cine, como Bernardo Bertolucci, Vittorio de Sica, André Delvaux, George Cukor y Robert Altman.

Fue una inolvidable Lola para Jacques Demy, una mujer misteriosa para Federico Fellini en La Dolce Vita y en Ocho y medio. Para Anouk Aimée, que trabajó mucho en Italia, Fellini era el Mont Blanc del cine.