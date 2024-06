Braulio Carbajal y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de junio de 2024, p. 25

Mientras las negociaciones continúan para levantar el bloqueo a las exportaciones de aguacate de México a Estados Unidos luego de que se reportara que dos inspectores estadunidenses fueron agredidos en Michoacán, este martes el embajador Ken Salazar informó que el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura de EU suspendió las inspecciones de aguacate y mango en ese estado del país.

De acuerdo con fuentes del sector, las exportaciones de aguacate de Michoacán a Estados Unidos fueron detenidas desde el sábado 15 de junio. Por día, los productores de ese estado han perdido alrededor de 7.5 millones de dólares.

En una carta, Salazar explicó que la decisión de EU se da luego de que el fin de semana pasado dos trabajadores estadunidenses fueron agredidos y detenidos mientras realizaban su trabajo inspeccionando aguacates.

En la embajada de Estados Unidos, nuestra principal prioridad es proteger a nuestro personal en todo el país. Para garantizar la seguridad de nuestros equipos de inspección agrícola, APHIS ha suspendido las inspecciones de aguacates y mangos en Michoacán hasta que se hayan resuelto estos problemas de seguridad.

Añadió que esta pausa no afecta a otros estados mexicanos, donde continúan las inspecciones del APHIS. Esta acción no bloquea todas las exportaciones de aguacates o mangos a Estados Unidos, ni detiene los productos actualmente en tránsito. Esta determinación está basada en la preocupación existente por la seguridad del personal en Michoacán, no a preocupaciones fitosanitarias .

Fuentes del sector señalaron que actualmente las autoridades mexicanas y la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (Apeam) están en negociaciones con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y otras autoridades de EU para resolver esta situación lo antes posible. En este contexto, se espera una respuesta a más tardar este miércoles 19 de junio.