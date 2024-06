Con todas las aplicaciones que tenemos, los intermediarios no bancarios pueden otorgar financiamiento a los pequeños negocios y dar servicios financieros que hoy en día en México no hay, por eso nuestros aliados, como Google y Broxel, son elementales, y esto es sólo un paso, pero uno muy importante; acercar la tecnología siempre ayuda , expresó el directivo.

Externó que esta capacitación, junto con la tecnología, han sido fundamentales a lo largo de la presente administración para poder otorgar más financiamiento, pues por medio de los intermediarios financieros no bancarios que tienen como aliados han podido llegar a más personas.

“En este momento nos sentimos orgullosos de cómo cierran ambos bancos, tenemos un índice de capitalización por encima de 18 por ciento, una morosidad de 2 por ciento, los saldos de la cartera son los más elevados de la historia, eso significa que el banco coloca crédito pese a las altas tasas, que hay actividad económica.

“Particularmente, Bacomext está atendiendo las solicitudes de muchos parques industriales, del sector turístico y automotor. En Nafin tenemos mucha actividad en la parte de las garantías y hemos sentido que hay mayor interés de seguir estimulando el crecimiento de pequeñas y medianas empresas.

Entonces los números son inmejorables, el banco cuenta con un balance que nos coloca en la posibilidad de decir que en los próximos años podremos otorgar más crédito, pese a las enormes dificultades que existen, nosotros somos un complemento de la banca comercial, así nos vemos y así seguiremos trabajando , apuntó Ramírez Pineda.

Resaltó el hecho de que ambas instituciones hayan financiado los grandes proyectos de infraestructura que ha realizado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo son el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas, Tabasco, y también se ha contribuido en programas como el de Internet para todos, o los planes de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Hoy estamos trabajando también para ayudar a las empresas que se quieren subir a las cadenas de valor, queremos ayudar a madurar a esas empresas y hay demasiadas áreas de oportunidad, hay 240 productos que México exporta a Estados Unidos.

Esperamos a la nueva administración para que se definan las políticas públicas que nos indiquen qué sectores vamos a impulsar, pero podemos decir que todos los astros están alineados para que Nafin y Bancomext impulsen todas las obras y todos los proyectos de la siguiente administración.

Agregó que al principio de este gobierno el objetivo era que la banca de desarrollo participara como motor de crecimiento de las comunidades y los estados más rezagados del país, mismo que “se está cumpliendo, pues el hecho de que nosotros impulsemos los polos de desarrollo del país habla que tomamos riesgos y apostamos por esas zonas donde se debe estimular que lleguen las empresas.

“La colocación de crédito es vasta, por medio de los intermediarios no bancarios hemos colocado 60 mil millones de pesos, entonces cada quien hace su papel y apoyamos a las pequeñas y medianas empresas, pero también al turismo, los proyectos de energía y acompañamos a la red de proveedores del gobierno; hoy la banca de desarrollo justamente apoya donde se requiere, queremos más, es claro, pero no debemos competir contra la banca comercial, sino que debemos cubrir los espacios donde ellos no llegan.

“Podemos decir que estamos listos para estimular el nearshoring y también para preparar con más programas a las personas que más lo necesitan y donde no llegan los bancos comerciales”, finalizó.