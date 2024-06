Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de junio de 2024, p. a12

En 2023, Alejandra Zavala resurgió de las cenizas tras enfrentar violencia de pareja por parte de quien entonces era su entrenador. Fortalecida y con nuevas metas en el tintero, la especialista en tiro deportivo logró reinventarse y bri-llar en los Juegos Centroamericanos de San Salvador y Panameri-canos en Santiago para convertirse nuevamente en olímpica a los 40 años de edad.

La tapatía superó el bache anímico y como si de un buen vino se tratara, se consagró como multimedallista regional y bicampeona continental para demostrar que la edad no está peleada con el alto rendimiento.

La diferencia de este ciclo es que ya no tengo miedo, compito y disparo por mí, por mi país, por lo que me encanta hacer. A mi edad me siento plena, en uno de mis mejores momentos deportivos y lista para pelear en París por esa medalla que les prometí a mis sobrinas , afirmó la seleccionada, quien conquistó el cuarto lugar en Río 2016.

En una delegación donde las edades oscilan entre los 20 y 30 años, Zavala se abrió paso conquistan-do podios en competencias internacionales. Tengo más de dos décadas de experiencia, en esos años he tenido aciertos y errores que me han convertido en la competidora que ahora soy. Aprendí que todo lo malo que te sucede puede ser aprendizaje y también madurez .

Para el tiro deportivo es necesario un ojo clínico, donde la pupila esté totalmente concentrada en el blanco. Es una actividad en la que hay que practicar la concentración, la paciencia y la precisión, además de una fuerte disciplina, con el objetivo de que la bala dé justo en el blanco.