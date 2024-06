Yo mismo me planteo el cuento de una manera muy meticulosa. Los primeros borradores están en fase embrionaria, pero puedo pasarme meses o incluso años puliendo cada texto.

“El cuento es la pieza maestra del arte narrativo. Para mí es la forma más exigente-precisa de la literatura, sólo comparable con el poema. He deambulado mucho entre este género y la novela, la cual permite explorar múltiples vertientes y desarrollar extensas narrativas, pero el cuento requiere una precisión y concisión únicas.

“Cada una de estas historias refleja mis obsesiones y combina elementos de ficción con experiencias autobiográficas. Me mantengo en forma escribiendo, pero sobre todo mirando alrededor, escuchando, analizando, aprendiendo de la gente e imaginando.

Esta obra representa la extensión de mi carrera como escritor. Una de sus singularidades es que hay desparpajo y un humor fino, pues no me gusta escribir textos lineales , explicó el también editor en entrevista con La Jornada.

Reconocido por impulsar la literatura en el Norte de México, Luis Humberto Crosthwaite consideró que en la actualidad los escritores consagrados e incluso los jóvenes “pareciera que llevan una losa en su espalda, producto de la continua necesidad de mantenerse vigentes en un mundo plagado de constante información.

“Un escritor que no ha hecho una mirada interior y no escribe sobre su propia vida, dolores y aprendizajes, pierde una parte esencial de lo que significa ser un verdadero narrador. Escribir no es sólo observar el mundo exterior, sino también reflejar nuestras propias vivencias y emociones.

“Es crucial que los escritores se atrevan a explorar sus propias experiencias y sentimientos para que puedan crear personajes y relatos que realmente conecten con el lector a un nivel más profundo.

“Mientras las redes sociales y las series ofrecen historias fragmentadas en episodios, puedo articular una trama entera en un espacio limitado. Esto permite al lector experimentar una narrativa completa de manera más inmediata y profunda.