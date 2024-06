▲ Puede haber un conflicto ético en contar una historia que no me pertenece. Yo lo resuelvo con que toda la literatura habla sobre el otro , comenta la narradora Camila Villegas en entrevista con La Jornada. Foto cortesía de la editorial Tusquets

Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de junio de 2024, p. 2

La comunidad es quizás el personaje principal de la novela Lo demás es silencio, que tiene como eje los vínculos filiales, de pareja y amistosos, sostuvo Camila Villegas. La narradora, que presenta hoy su libro, añadió que éste explora la búsqueda de nuestro lugar en el mundo y responder a la pregunta quiénes somos .

El título editado por Tusquets, dijo la también dramaturga a La Jornada, es la historia de un hombre buscando su lugar. Así de sencillo. En ese sentido, podemos conectar con el protagonista porque es un poco nuestro transitar por la vida. Montejo Lobo, de manera implícita, se pregunta ¿en qué creo ahora?

La autora trabajó dos años en la Sierra Tarahumara con comunidades rarámuris y de esa experiencia casi fundacional surgió su primera novela. Era parte de una experiencia, vínculos y de otro lugar que me ha perseguido 10 años y es algo que ya necesitaba contar .

La narración, continuó Villegas (CDMX, 1974), está “inspirada en muchas cosas reales y venía acompañada de preguntas que tenía y no pude resolver. Tuve un maestro que decía que escribimos para rodear nuestro silencio, o sea, para intentar responder eso que no podemos nombrar. Es el caso de este texto: tiene que ver con qué creemos ahora, cómo nos construimos como individuos y colectividad, cómo nos estamos relacionando con el entorno y cómo esa relación atraviesa quiénes somos.

Son preguntas muy grandes, pero por alguna razón estaban ligadas a esta historia y a este espacio. Era el vehículo para responderlas, aunque creo que no logré hacerlo. No sé si eso es feliz o es terrible, porque seguiré teniendo el impulso de buscar otras historias para plantear nuevamente esas interrogantes.

La productora teatral reseñó que Lo demás es silencio se basa en muchas personas reales e incluso en ella misma, “porque parte de la transformación que sufre Montejo Lobo tiene que ver con mi propia transformación cuando llegué a la sierra con una manera de ver el mundo y encontré una manera muy distinta de conectar conmigo misma, con el entorno y con la comunidad.