Sin embargo, tras los resultados de la pasada elección, donde pese a su alianza con el PAN y el PRI, el PRD perderá su registro al no alcanzar 3 por ciento de los votos que exige la Constitución, el hoy titular del Ejecutivo rememoró algunos capítulos de sol azteca.

Recordó que en la época del priísmo existían partidos paleros para simular la democracia , y que a la larga, para la elección de 2000 había un pacto para encaminar el sistema a un modelo bipartidista, porque para la oligarquía daba igual quién gobernara, pues “ellos mandaban y usaban a un partido o al otro de acuerdo con lo que les convenía.

Por eso es importante lo que hizo el PRD. Quiero ahora hablar de eso porque está en una fase difícil, su dirigente acaba de decir que ya se termina el ciclo del PRD.

El tabasqueño recordó que ese instituto político jugó un papel importante en su momento porque evitó esa pretensión bipartidista, y era un partido que surgió del pueblo, de un fraude electoral, de mucha gente que dio su vida y que luchó por causas justas .