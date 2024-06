Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 18 de junio de 2024, p. 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que si bien la elección por voto popular de los integrantes del Poder Judicial implica riesgos , la reforma debe avanzar para arrebatárselo a la delincuencia que hoy lo tiene secuestrado.

Hay riesgos en las elecciones, siempre ha habido riesgos, pero se equivoca menos la gente. No tenerle miedo al pueblo, (hay que) confiar en el pueblo , destacó.

En la reforma, consideró, debe contemplarse protección para jueces, ministros y magistrados, a fin de evitar que sean víctimas de ataques o amenazas de integrantes del crimen organizado o del de cuello blanco.

Cuando la delincuencia se dé cuenta que no hay posibilidad de corromperlos van a tener que aceptar las reglas, pero de todas maneras, protección para que no aplique aquello de plata y plomo , enfatizó en la mañanera de ayer en Palacio Nacional.

Insistió en que no debe haber oposición a estos cambios bajo el argumento de que el crimen organizado se apropiaría de este poder, pues en realidad hoy día está secuestrado no sólo por la delincuencia organizada, sino también por la de cuello blanco.

“Que no se excusen en que: ‘se va a apoderar el crimen del Poder Judicial, la delincuencia organizada’. No dicen: ‘la delincuencia de cuello blanco’, porque pues son las dos las que tienen tomada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a todo el Poder Judicial (…) Estoy escuchando a algunos que dicen: ‘no, los delincuentes van a resolver’. No, están resolviendo ahora ya. Y aquí cada 15 días vemos los casos, cómo ordenan que, en 24 horas, se deje en plena libertad a delincuentes peligrosísimos.”