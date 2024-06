Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 18 de junio de 2024, p. 4

En la consulta elaborada por Morena para conocer la opinión de la población sobre la reforma en materia judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la mayoría se expresó a favor. En el promedio de los tres ejercicios, elaborados por las encuestadoras De las Heras y Enkoll, así como por el propio partido guinda, 82.6 por ciento de la población declaró que votaría por que se realice esta reforma y 82 por ciento la considera necesaria.

Al dar a conocer los resultados, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo que estas encuestas son información, no tiene ningún otro objetivo más que información .

Aclaró que serán los próximos legisladores los que se encarguen de su discusión, en la que se contempla un debate con parlamento abierto, pero subrayó que mientras 59 por ciento de los votantes le dieron su apoyo, la propuesta de esta reforma tuvo un respaldo mayor.

Como parte de los resultados que dio a conocer ayer en conferencia de prensa en su casa de transición, y al promediar los tres ejercicios realizados, 87 por ciento se declaró a favor de la creación de un órgano independiente que vigile y sancione a los integrantes del Poder Judicial.

El 72.6 por ciento se pronunció por que los ministros se definan por elección del pueblo de México , y 58 por ciento consideró que la mayoría o que todos los ministros, magistrados y jueces son corruptos.

La consulta también reflejó que 51.3 por ciento de los consultados desconocían que había una propuesta de reforma al Poder Judicial.

Sheinbaum Pardo insistió en que la relevancia del ejercicio realizado este fin de semana es que un porcentaje mayor de las personas que votaron por ella aprueba una reforma al Poder Judicial, y un alto porcentaje percibe que hay corrupción en ese sector y considera que debe ser elección directa la forma de designar a sus integrantes.