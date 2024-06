“N

o hay nada que me cause más felicidad que cantar canciones de amor”, decía Gabriel García Márquez. Y el mejor vehículo para ello es el bolero .

En México, Gabo consolidó su gusto musical por el bolero. En aquella etapa de su vida confesó haberse bebido, escuchado y cantado todos los boleros posibles.

Yo me sentía en el epicentro del género, como un oficiante del culto, que no se desprendía del rito ni del hábito , decía. Llevarás la marca, de Luis Marquetti, era un bolero que siempre le perseguía y cantaba imitando la voz de Daniel Santos. Perfidia, de Alberto Domínguez, popularizado por Los Panchos, le quedaba a la medida. Otro bolero que le entusiasmaba mucho cantar era Angustia, de Orlando Brito, dado a conocer por Bienvenido Granda.

“La referencia para mí siempre fue la de Bienvenido Granda. Llegué a admirar tanto a Bienvenido que siempre he creído que me dejé el bigote para toda la vida por él, a quien llamaban el Bigote que canta, y en México, en los momentos de su gran apogeo, yo usaba el bigote muchísimo más grande y más poblado que ahora, y me llamaban los compañeros de trabajo el Bigote que escribe. Conocí a Bienvenido en el Teatro Blanquita y donde quiera que se presentara lo seguía. Ya era un hombre mayor y continuaba teniendo ese chorro de voz, tan extraordinario. Eran épocas de mis malos tiempos en México, cuando escribía Cien años de soledad.”

La admiración que Gabo tuvo por el can­tante cubano, miembro fundador de la Sonora Matancera, le llevó a exclamar, cuando recibió el premio Nobel de Lite­ratura en 1982: ¡Por fin hay un Nobel a quien le gusta Bienvenido Granda!

En ese entonces recordó sus tiempos en Barranquilla y su iniciación bolerística en esa ciudad caribeña, pegado a una vellonera (rocola), escuchando boleros cubanos y mexicanos, aprendiéndolos al pie de la letra para luego entonarlos con gracia y soltura.