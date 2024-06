Esa derecha rancia se planta en su macho y dice NO. Carece de propuestas, de alternativa alguna para sanear a esa pútrida camarilla, nada de nada. De hecho, no tiene la menor intención de hacerlo, a sabiendas –cómo no– de que del Poder Judicial es una deshonra para el Estado mexicano, el cual ahora ve el fuego cerca de casa y sus cabezas visibles públicamente se muestran colaboradoras , modositas , aunque por abajo del agua soltaron a sus perros (disfrazados de todo tipo de asociaciones , agrupaciones , especialistas y conexos) para golpear mediáticamente, meter ruido e intentar frenar el avance de dicha reforma.

redecible, como siempre, ahora que se abre la posibilidad de limpiar el putrefacto Poder Judicial el grito a coro de la derecha es déjenlo como está , porque, justifica, se corre el riesgo de que el crimen organizado lo infiltre , como si éste no estuviera ya muy adentro. Sin embargo, la mayoría de los mexicanos se ha pronunciado a favor de una reforma constitucional tendiente a recuperar su esencia y verdadera función: servir a los mexicanos, a todos, y no a los poderes fácticos, a quien paga por justicia .

Tras dar a conocer los resultados de las encuestas, Sheinbaum dijo que no tienen otro objetivo más que información ; la discusión sobre la reforma corresponderá a la próxima legislatura, e hizo un llamado para dejar espacio a foros, diálogo y debate . Habrá quienes no estén de acuerdo, algunos por interés, porque tienen arreglos con el Poder Judicial, no legales, no transparentes, ya sea con ministros, jueces o magistrados; otros que legítimamente no estén de acuerdo con una postura como ésta, pero finalmente esa es la democracia .

Para el presidente López Obrador, una minoría quiere mantener al Poder Judicial “como instrumento para proteger sus intereses o para acrecentar sus privilegios. Entonces, ojalá y los abogados y todos entendamos que nos conviene el que no haya corrupción, que haya un auténtico Estado de derecho. Y no se excusen en que ‘se va a apoderar el crimen del Poder Judicial, la delincuencia organizada’. No dicen ‘la delincuencia de cuello blanco’, porque pues son las dos las que tienen tomada a la Corte y a todo el Poder Judicial, secuestrado”. Quienes no quieren cambios tienen injerencia, son los que tienen ahí uno, dos de los ministros. Es como los organismos autónomos: todos están tomados por los mismos grupos de intereses creados, por las élites”.

Las rebanadas del pastel

Terrorífico: de Carlos Salinas de Gortari (quien modificó la ley respectiva) a la fecha, el número de concesiones de agua, manejadas como mercancía para favorecer a los grandes corporativos, se incrementó 25 mil por ciento, mientras México vive crisis hídrica y sequía en tres cuartas partes del territorio nacional” ( La Jornada, Angélica Enciso).

