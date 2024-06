C

laudia Sheinbaum había anunciado que haría un recorrido por la república para agradecer su voto a los ciudadanos que le dieron el triunfo el 2 de junio. Probablemente la acompañaría su esposo, Jesús Tarriba, con quien se casó en medio de la campaña. Hubiera sido muy emotivo el rencuentro para sus millones de seguidores. Sin embargo, por ahora no será posible porque el presidente López Obrador la ha incorporado a su gira del adiós. La nueva Presidenta dio a conocer que a partir del viernes 21 de junio van a recorrer las obras del Tren Transístmico. Empezarían en Coatzacoalcos, Veracruz, hasta llegar a Salina Cruz, Oaxaca. Es la obra de mayor proyección internacional, tan importante o más que el AIFA, de la administración saliente. Su vocación es unir el tráfico de carga y pasajeros entre ambos océanos. Será con el tiempo un competidor importante del Canal de Panamá. Faltan parques industriales e infraestructura. Es evidente que el Presidente desea que su sucesora se comprometa ante la gente a terminarla.

Empresarios y el peso

Antes del recorrido sureño, el miércoles, Claudia volverá a reunirse con el Consejo Coordinador Empresarial. Su presidente, Francisco Cervantes Díaz, ha jugado un papel central en el acercamiento con los hombres de negocios. Hay varios fierros en la lumbre. Quizá el más inmediato es el del resbalón del peso frente al dólar. No es una devaluación, pero a comienzos del año la cotización llegó a bajar a 16.50 por dólar y en estos días ha subido a más de 18 pesos. (Ver cuadro). La economía mexicana se ha vuelto muy compleja y ese desliz de dos pesos beneficia enormemente a nuestros paisanos porque rinden más sus remesas y al sector exportador. El mensaje que dirija Claudia a los empresarios del CCE deberá infundirles calma. Hay elecciones en Francia y Estados Unidos que tendrán repercusiones en el mercado cambiario mexicano. Y sigue pendiente la inquietud por la reforma judicial.

Y el jueves… ¡gabinete!

La presidenta Sheinbaum hizo el anuncio que ansiosamente muchos esperaban: el jueves (pasado mañana) dará a conocer el nombre, cargo y encargo de los miembros de su gabinete. No todo, sólo una parte del gabinete legal, faltará el ampliado. Irá dosificando la información al paso de los días. Ayer salieron a relucir nombres que no estaban en las listas que habían aparecido en redes sociales, algunos representan una verdadera sorpresa. No coman ansias...