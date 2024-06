Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 18 de junio de 2024, p. 22

Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, continuó ayer la recomposición de la cúpula del ministerio de Defensa al nombrar a tres civiles como viceministros y destituir a cuatro militares que formaban parte del equipo del anterior titular de la cartera, Serguei Shoigu, reubicado al frente del Consejo de Seguridad, mientras cinco de sus colaboradores más cercanos, generales todos, acabaron en prisión preventiva bajo cargos de corrupción y abuso de poder en espera de juicio.

El Kremlin difundió los decretos que incorporan al entorno del actual ministro de Defensa, Andrei Belousov, economista que tenía el cargo de viceprimer ministro de Rusia, a Leonid Gornin, que tendrá rango de viceministro primero, y a Anna Tsiviliova y Pavel Fradkov, de viceministros.

Gornin era el segundo de a bordo del ministerio de Finanzas y, según la dependencia castrense, tendrá entre sus tareas supervisar los ingentes recursos que, con motivo de la operación militar en Ucrania, constituyen el mayor presupuesto de la historia de las fuerzas armadas rusas.

Casada con Serguei Tsiviliov, ex gobernador de la región minera de Kemerovo y actual ministro de Energía de Rusia, Anna Tsiviliova se encargará de atender los asuntos sociales y de vivienda de los militares. De acuerdo con reporteros rusos que estudiaron su trayectoria, Tsiviliova adoptó el apellido de su marido y es sobrina en segundo grado de Putin, hija de un primo.

Pavel Fradkov, hijo de Mijail Fradkov, ex primer ministro de Rusia y ex director del servicio de inteligencia exterior, se ocupará del área de la construcción, sustituyendo a Timur Ivanov, ex brazo derecho de Shoigu, quien protagonizó el primer gran escándalo de corrupción en el ejército en abril pasado.

El líder ruso removió ayer de sus cargos al viceministro primero Ruslan Tsalikov y a los viceministros Nikolai Pankov, Tatiana Shevtsova y Pavel Popov.