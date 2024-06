Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Martes 18 de junio de 2024, p. 9

Diego del Río presenta su ópera prima, Todo el silencio, que pasado mañana inaugurará el Festival Mix y podrá ser vista en Amazon Prime, con una corrida en el circuito alternativo de salas cinematográficas del país. La cinta, protagonizada por Adriana Llabrés y Ludwika Paleta, cuenta la historia de Miriam, quien por las mañanas enseña lenguaje de señas y por las tardes es parte de un montaje de teatro mientras mantiene una relación estable y pasional con su novia Lola. A pesar de vivir con una persona sorda, su mundo se empieza a pulverizar cuando descubre que está perdiendo el sentido del oído.

En entrevista, Del Río admitió: Hemos compartido la película en muchos certámenes, como el Festival Internacional de Cine de Morelia, y me ha interesado ver cómo la cinta, el sonido, las actuaciones de Adriana y Ludwika logran meter sensorialmente al público a una experiencia en varios niveles. No sólo la pérdida del oído, sino también en aspectos íntimos y de identidad. Escuchar al público opinar que el filme habla de todos estos ámbitos ha sido muy emocionante. Sin un guion aleccionador, el espectador es consciente de todos los sentidos que te hacen estar en contacto con el mundo exterior .

Se trata, precisó, “no de que la protagonista esté perdiendo el sentido auditivo, porque eso se sabe desde el inicio de la película, sino de acompañarla en esas cosas que no se ven y conmoverse con ciertas escenas, que trascienden la cinta misma. Hacerla me ha hecho pensar el cine como espectador. Ha sido enriquecedor estar en contacto con públicos que pertenecen a la cultura sorda y ver que conectan. Nos han dicho: ‘con el personaje de Lola me identifico profundamente’”.

Del Río dice: “la identidad personal es un concepto dinámico; a lo largo de la vida debemos reconfigurarla en la medida en que el concepto que tenemos de nosotros mismos va modificándose en función a nuestras experiencias, intereses o expectativas. Este es el tema de Todo el silencio: Miriam se ve orillada, dadas las circunstancias, a empezar a pensarse distinta; debe reconfigurar su identidad. ¿Quién es Miriam sin el oído? Un personaje cuya identidad se fundamentaba en ser la ‘oyente’ en un mundo de sor-dos: hija de sordos, maestra de lenguaje de señas y actriz de teatro.