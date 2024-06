Aven, desde su inicio, impone su premisa lúdica, con un diyéi que al ritmo de su alegre baile comienza a ambientar el lugar, donde lo mismo corren con desenfado los niños, así como las parejas o grupos de personas charlan y beben animadamente. No falta un solitario que observa cada uno de los instantes que transcurren entre el mar de personas ni las luces estroboscópicas, el agua, el humo y una que otra potente explosión de papeles que inundan el recinto.

Fuerza Bruta regresó a México con el estreno internacional de Aven, que suma más de 5 mil 800 representaciones en 56 ciudades de 28 Países de América, Europa y Asia, así como más de 2.6 millones de boletos vendidos.

No obstante, la gran producción no está exenta de imprevistos, pues el pasado viernes se canceló la función de las 19 horas debido a fallas técnicas , casi a media hora de haber iniciado las escenas performáticas. Una voz en off pidió al público salir de la sala, donde sólo permaneció algunos minutos. Luego una integrante de la producción anunció la cancelación de la función y ofrecieron otro boleto para una fecha posterior. El disgusto de los asistentes fue evidente.

Aven transcurre en el aire, entre el público y el transitar por el espacio. La performancera Flor Nena explicó que cada función requiere de gran rendimiento físico y la preparación ha sido fundamental entre los 14 artistas que aparecen a lo largo de la presentación.

Soy bailarina y desde que llegué a Fuerza Bruta también entreno la parte actoral. Mi trayectoria inició hace 10 años y llevo dos con esta compañía. Tuve la fortuna de ser parte de la primera camada de este espectáculo, de estar en el proceso creativo y en prueba y error .

En el show, dijo la artista de 29 años, “hago un poco de todo: bailar, actuar, performance. Son roles que se rotan cada día, todos sabemos de ellos y los alternamos; no tengo un lugar específico y puedo cambiar por diferentes escenas, de lo cual nos enteramos antes de la función”.

Sobre el impacto que causa Aven entre los espectadores, explicó: Además de que todo el tiempo se reciben estímulos diferentes hay algo muy lindo en las presentaciones, por eso es el espectáculo más feliz del mundo. Tiene las ganas de transmitir más, no sé si emociones positivas, pero sí que invitan a sentir euforia, ganas de bailar o atreverse a entrar en la imaginación y situarse en otros lugares .

En Aven, que continúa en temporada en el Frontón México (casi frente al Monumento a la Revolución), donde no todos los espectadores ven la misma obra ni experimentan lo mismo, también se pueden hacer historias, videos e infinidad de fotos, siempre sin flash.