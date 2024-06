Ap

Periódico La Jornada

Martes 18 de junio de 2024, p. a12

Buenos Aires., Ningún hincha de la albiceleste se lo plantea, pero ¿hay que empezar a imaginarse a Argentina sin Lionel Messi?

La pregunta es pertinente teniendo en cuenta que el capitán campeón del mundo cumplirá 37 años durante la Copa América de Estados Unidos –que iniciará el próximo jueves– y su físico le ha empezado a pasar factura tras dos décadas de carrera al máximo nivel.

Al menos en público, el astro no puso plazos para un retiro y ni siquiera le ha cerrado las puertas a un sexto Mundial en 2026.

No pienso en eso todavía. En el momento en que sienta que no voy a beneficiar a mi equipo, me retiraré , declaró el futbolista del Inter Miami en marzo en una entrevista con el medio Riyad Season de la televisión de Arabia Saudita durante la gira de su club en Asia.

Pero al mismo tiempo reconoció que su físico es un condicionante.

Siempre comí bien y me entrené, pero a medida que crecí me di cuenta de que el esfuerzo físico se hace cada vez más difícil. A medida que envejeces, las cosas se hacen más difíciles , admitió el ocho veces Balón de Oro en la misma entrevista.

Las molestias musculares le impidieron tener asistencia perfecta en su primera temporada en la MLS y en Argentina en 2023. Este año también se ausentó varios partidos de su club y no pudo disputar dos amistosos con la albiceleste en marzo.

En Miami, Messi disfruta de salidas nocturnas con su esposa Antonella y amigos, paseos con sus tres hijos y emprende nuevos negocios, como si el futbol lentamente dejara de ser una prioridad en su vida.