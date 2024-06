Paula Carrizosa

Martes 18 de junio de 2024, p. 6

Puebla, Pue., La paloma de Socorro regresará a casa. Una de las aproximadamente 190 especies mexicanas en riesgo de extinción inminente podrá volver a la isla Socorro, en el archipiélago de Revillagigedo –700 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima, en el océano Pacífico–, tras un siglo de haber abandonado su hábitat natural y más de 50 años de haberse perdido del panorama silvestre.

En Puebla, el parque Africam Safari trabaja en la conservación, reproducción y cuidado de esta especie endémica mexicana, como parte del Proyecto paloma de Socorro, que lidera el biólogo Juan Esteban Martínez Gómez, apoyado por instituciones, investigadores y ciudadanos.

La Zenaida graysoni (nombre científico) es un pájaro pequeño, de cuerpo tornasolado, nuca gris y pico negro. Se desliza, anida y vuela en una jaula construida en este parque de conservación ubicado a más de 16 kilómetros de la ciudad de Puebla y cercano a la presa de Valsequillo, en la comunidad Oasis.

Desde ahí, Martínez, del Instituto de Ecología (Inecol) AC, centro de investigación ubicado en Xalapa, Veracruz, señala que fue en 1925, de manera afortunada , cuando integrantes de la Academia de Ciencias de California llevaron consigo dos decenas de estos ejemplares a Oakland, San Francisco, donde las recibieron y criaron. Un año después viajaron a Inglaterra, periplo que dio origen a un circuito de criadores en Europa.

Tecolotito enano, extinto

Nuestra percepción del ambiente ha cambiado a lo largo del tiempo. En nuestro país recientemente se ha tenido claridad de que si no se cuida el ambiente y se van perdiendo hábitats y especies, se afecta a los propios humanos. Proteger el ambiente es una necesidad de cuidado de nosotros mismos. Así, en los años 70 del siglo pasado, cuando se perdió la paloma de Socorro, la gente no estaba consciente de lo que pasaba hasta que otros investigadores detectaron que, junto con ésta, había otra especie que ya no estaba presente en la isla, el tecolotito enano de Socorro, ya extinto.

El investigador, formado en la Universidad Veracruzana, con maestría en la Universidad de Villanova y doctorado en la de Missouri-Saint Louis –ambas en Estados Unidos–, refiere que gracias a la decisión de los especialistas de salvaguardarla, ahora la paloma de Socorro tiene la posibilidad de ser reintroducida, también gracias al esfuerzo de más de 40 zoológicos en Europa, Estados Unidos, Indonesia y México, así como al trabajo de investigadores como Luis Baptista y Stefan Stadler.

No obstante, esta obra de conservación, detalla, es insuficiente. Lo importante, apunta, es que el ave regrese a su isla y se reinserte al hábitat del que surgió. Esto se debe hacer, afirma, pues es un compromiso internacional de México, al formar parte del Convenio de la Diversidad Biológica que llama a recuperar para 2025 todas las especies en vida silvestre que ahora están en zoológicos, jardines botánicos o acuarios, con el fin de que regresen a su hábitats.