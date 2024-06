Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Martes 18 de junio de 2024, p. 29

Por segunda ocasión fue diferida la audiencia inicial para formular imputaciones a 14 empresarios presuntamente relacionados con la red de corrupción conocida como cártel inmobiliario en la demarcación territorial de Benito Juárez.

En las salas orales del Poder Judicial de la Ciudad de México en el Reclusorio Norte, el juez de control fijó una nueva fecha ante la inasistencia de varios implicados y que los defensores particulares no están completamente informados de la carpeta de investigación.

Algunos representantes jurídicos señalaron que no conocen el delito que se imputa a sus clientes y no han podido conocer todos los registros de la indagatoria, que consta de 30 mil fojas, por lo cual no podrían hacer válido su derecho a una defensa justa.

Los imputados que sí llegaron y sus defensas ingresaron a la sala 1, donde el juez Enrique García Garrido determinó aplazarla para el lunes 7 de octubre, debido a la inasistencia de varios de los requeridos.

La carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra empresarios del sector de la construcción, entre quienes está Luis Vizcaíno, ex director de Jurídico y Gobierno de la alcaldía Benito Juárez, es por asociación delictuosa.