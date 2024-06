Periódico La Jornada

Lunes 17 de junio de 2024, p. 16

El trabajo que durante más de dos años se ha realizado para recuperar la rectoría del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en la atención de los derechohabientes avanza despacio en las clínicas y hospitales, donde persisten problemas de falta de medicamentos, especialistas y el deterioro de las instalaciones, entre otros.

Son situaciones añejas provocadas por el abandono en que se tuvo al instituto y la privatización silenciosa que se llevó a cabo con la contratación de empresas para la realización de la mayoría de las actividades médicas, de acuerdo con información oficial, según la cual también operaron redes de corrupción que ha sido difícil erradicar.

Además están factores como la falta de inversión para obras de remodelación, mantenimiento y construcción de infraestructura que prevaleció durante décadas y provocó tal deterioro de las instalaciones que, aunque en la actual administración se asegura que se han destinado recursos para la compra de equipos, garantizar el abasto de medicinas y trabajos de remodelación, todavía no es evidente en los servicios.

Eso es lo que refieren trabajadores y derechohabientes de Baja California, estado de México, Guerrero, Nuevo León, Quintana Roo y Nayarit, donde La Jornada hizo un sondeo para conocer la situación en que se encuentran los servicios del Issste.

Mexicali, Baja California

Para María Teresa, el servicio de la consulta familiar es terrible . Los médicos no auscultan a los pacientes; se limitan a escuchar y a los 15 minutos van para afuera. Si tienes otro problema de salud, hay que hacer cita para otro día y si se necesitan estudios de laboratorio los tienes que hacer por fuera . Hay una empresa que se encarga de esto en la clínica, pero para que te los realicen necesitas paciencia y que tu salud aguante . De especialistas ni hablar, no hay .

Consultada sobre el mantenimiento de las instalaciones, la señora dice: no es algo admirable si lo comparo con el IMSS, pero al menos, los muebles no están rotos .

Donde ha habido cambios es en los estudios de endoscopía y colonoscopía que hasta hace poco también estaban subrogados y ya se realizan en el instituto.

Otro problema son las recetas médicas, que se surten a menos de la mitad. Tenemos que comprar por fuera a sugerencia del doctor, quien, incluso, escribe el nombre del medicamento en un papel que no contenga referencia médica ni del Issste para no meterse en problemas .

Nezahualcóyotl, Edomex

En las clínicas de medicina familiar de esta entidad, las deficiencias son evidentes por las ausencias constantes de los médicos y cuando están a veces son groseros y si se necesita de una consulta con especialista es muy tardado. No hay organización y los equipos no sirven , comentó Elena, residente del municipio de Nezahualcóyotl.

Dijo que la clínica familiar y el Hospital Regional Zaragoza siguen envejeciendo. La última remodelación se hizo hace más de una década y un problema mayor lo vive en la farmacia, donde a veces no hay medicamentos .

La señora Sibi está adscrita a la clínica familiar de Ecatepec, donde –dice– el servicio es malo, los médicos no tienen empatía, no hay fichas para consultas, ni en línea, ni por teléfono; te dicen que te vayas a formar y luego no alcanzas cita .

En esta zona del estado de México las clínicas familiares son escasas y las que existen carecen del equipamiento básico, como rayos X, que casi nunca hay , aunque una empresa privada los realiza, igual que los estudios de laboratorio, aseguró Elena.

Para el surtimiento de las recetas médicas, los derechohabientes ya están adaptados. Si no hay, vamos los jueves , cuando la farmacia se reabastece.

Los derechohabientes consultados reconocieron que el servicio mejora en los hospitales para los tratamientos de enfermedades crónico degenerativas o cáncer.

Acapulco, Guerrero

El huracán Otis, que impactó esta ciudad en octubre pasado, acrecentó los problemas que ya tenían los servicios médicos del Issste, aunque paradójicamente, el meteoro ayudó a visibilizar las carencias y a acelerar la construcción de un nuevo hospital, afirmaron integrantes de la Comisión Intersindical de Asociaciones Civiles y Derechohabientes del Issste en Guerrero.

El académico Benjamín Sandoval Melo señaló: se vislumbra una luz al final del túnel con el nuevo nosocomio, que tiene un avance de 60 a 65 por ciento. Se construye en el antiguo salón Teotihuacan del Centro Internacional Acapulco y es importante porque con 640 mil afiliados, la entidad es la tercera a nivel nacional en número de derechohabientes, después de la Ciudad de México y el estado de México.

Resaltó que por el deterioro de las instalaciones del viejo hospital del Issste, la situación ya era insostenible y grave. Había constantes fallas en el sistema de aire acondicionado, baños, elevadores y en la sala de urgencias, por lo que la integridad de pacientes y trabajadores estaba en constante riesgo.

El profesor jubilado Robespierre Moreno Benicio, ex secretario general de la sección 14 del Sindicato Único de Servidores Públicos del estado de Guerrero, comentó que las empresas privadas están en todos lados, incluido el servicio de ambulancias.

Además, los trabajadores tienen otros asuntos pendientes, como conocer el destino de alrededor de 17 mil millones de pesos correspondientes a las cuotas de los trabajadores y el aporte institucional, que el gobierno del estado dejó de pagar desde la administración del ex gobernador René Juárez Cisneros.

Sandoval Melo aseguró que eso contribuyó al detrimento de la atención de los servicios de salud. Dijo que la Comisión Intersindical ha solicitado a la directora, Bertha Alcalde, una mesa de trabajo para tratar éste y otros temas, pero no ha dado respuesta.

Monterrey, Nuevo León

Luego de que trabajadores del Issste exhibieron las precarias condiciones en que se encuentra el Hospital Regional en Nuevo León, el desabasto de medicamentos y la falta de equipos médicos, la subdelegación de Administración del organismo señaló que no se trata de un déficit en su totalidad y que ya comenzó la transformación y mantenimiento de 29 unidades médicas. El objetivo es mejorar las condiciones de los trabajadores, indicó.

En respuesta a la solicitud de información de La Jornada, la dependencia dijo que se va a modernizar y ampliar la capacidad del nosocomio. Respecto al déficit de equipo médico, comentó que está en curso un proceso de adquisición, además de que por instrucciones presidenciales, el departamento de finanzas atenderá las solicitudes de compra de equipo.

Reconoció que desde años atrás están pendientes reparaciones en las áreas de rayos X y en farmacia, para las cuales ya hay proyectos específicos.

Por separado, jubilados del Issste en la entidad aseguraron que la atención médica en los consultorios en ocasiones es mala . Sobre estudios médicos, se limitaron a mencionar la situación de pacientes que llevan más de un año en espera de que se los realicen y si se trata del servicio de oncología o nefrología, pueden pasar varios meses antes de que las personas reciban la atención que requieren.

Los entrevistados también comentaron que se realizan algunos trabajos de remodelación en el hospital de la avenida Constitución, que no implican ampliación de espacios, y respecto a la subrogación de servicios, aunque han salido algunas empresas privadas, ahora que el Issste se hizo cargo, los problemas siguen porque no hay material, ni personal.

Cancún, Quintana Roo

Los servicios médicos que se prestan en tres clínicas ubicadas en Cancún, Cozumel y Chetumal y un módulo de atención en Quintana Roo son insuficientes. Es urgente la construcción de una nueva clínica, afirmó el secretario general del Sindicato del Issste, Lorenzo Lara Medina.

Afirmó que para una consulta con el médico familiar, los pacientes llegan alrededor de las 3 de la mañana para formarse, pero es tanta la carga de trabajo , que con frecuencia las fichas se terminan. Si la consiguen, los pacientes se enfrentan a la carencia de consultorios. Los médicos tienen que buscar algún sitio para atenderlos, sobre todo en Cancún. Luego, el reto está en la farmacia porque no hay medicamentos, sostuvo.

La clínica cuenta con un laboratorio clínico que es operado por una empresa privada y está saturado, pero cada fin de año se presentan dificultades porque concluye el contrato y mientras se realiza la licitación, hay desabasto de insumos.

El dirigente señaló que en el hospital de Cancún no hay equipo diagnóstico, tomógrafo, ultrasonido, máquina de esterilización, instrumental y con frecuencia, especialistas como el otorrinolaringólogo tienen que llevar su equipo personal para hacer las revisiones a los pacientes.

También falta personal y la situación se complica por litigios como el que desde hace tres años lleva un médico internista. Su plaza está congelada hasta que concluya el conflicto laboral.

El líder sindical indicó que en el nosocomio sólo hay tres camas de urgencias, pero no el personal suficiente. Por eso, cuando llegan dos pacientes graves al mismo tiempo, si no se compromete la vida, trasladan a uno al Hospital General o a Mérida.

Consideró que se necesita un nuevo hospital y ya había una solicitud, pero con el cambio de dirección en el Issste, se tiene que empezar desde cero y reiterar los faltantes, entre otros, un tomógrafo, cinco ambulancias y más cirujanos para que se utilicen los dos quirófanos.

A esta situación se agrega el deterioro de las instalaciones, pues con cualquier lluvia se filtra el agua , de las coladeras brotan las aguas negras y hay deficiencias en las instalaciones eléctricas. En algunas zonas se han detectado goteras, lo cual representa un riesgo, agregó el dirigente sindical.

Tepic, Nayarit

Aunque en este estado el panorama es distinto, según información oficial recabada por este diario, la farmacia sigue a cargo de una empresa privada y con problemas, porque los pacientes tienen que regresar en varias ocasiones para obtener sus medicamentos.

Hace poco se inauguró el laboratorio de análisis clínicos en la Clínica de Medicina Familiar Joaquín Cánovas Puchades (Catra Tepic) y otro, instalado hace dos años en el Hospital General, funciona sin complicaciones.

De acuerdo con datos oficiales, el equipamiento del nosocomio está completo; además de manera periódica se realizan trabajos de rehabilitación y reparaciones en las clínicas, unidades de medicina familiar y consultorios.

Ángeles Cruz, reportera; Antonio Heras, René Ramón, Héctor Briseño, Raul Robledo Ávalos y Patricia Vázquez, corresponsales