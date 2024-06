Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Lunes 17 de junio de 2024, p. 12

En los primeros cinco meses del año el Instituto Nacional de Migración (INM) identificó en el país a un millón 393 mil 683 personas extranjeras que viajaban en condición irregular, un promedio de casi 10 mil al día, la mayoría provenientes de Venezuela, Honduras, Ecuador y El Salvador.

De ellos, 738 mil 270 han sido hombres que transitan solos y 362 mil 979 mujeres adultas no acompañadas, mientras 154 mil 291 son núcleos familiares y 2 mil 992 niños y niñas que viajaban por su cuenta.

Los extranjeros adultos no acompañados fueron llevados a distintas estaciones migratorias en donde se hizo su procedimiento administrativo migratorio y se resolvió en cada caso su situación, de acuerdo con su circunstancia particular, en estricto apego a lo establecido por las leyes correspondientes .

Sin embargo, el INM no detalló cuántos han sido devueltos a sus países en retornos asistidos o deportaciones. Sólo explicó que los núcleos familiares y los menores no acompañados, como lo establece la norma jurídica, se canalizaron para su atención al DIF. Los menores no acompañados eran originarios de Venezuela, Guatemala, Honduras, Ecuador, El Salvador, Colombia, Haití y Nicaragua.