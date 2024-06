Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Lunes 17 de junio de 2024, p. 10

Una revolución en el Poder Judicial de la Federación es necesaria, pero no habrá ningún golpe de mano, sino una reforma que respetará el proceso legislativo, sostuvo Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado federal electo por Morena.

Quien fuera responsable de la vinculación con las organizaciones de la sociedad civil en la campaña de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, afirmó: Aquí no hay asalto a ningún Poder. Se dará una discusión abierta, como lo marca la Constitución con todas las iniciativas .

En vísperas de que se presente el resultado de la encuesta que levantó Morena para consultar el denominado plan C, el ex dirigente de El Barzón también resaltó que la estabilidad económica y financiera del país tiene raíces muy profundas y cuenta con la capacidad de enfrentar cualquier vaivén nacional e internacional. Está sujeta a cualquier prueba .

La base, disciplina fiscal

El morenista dijo que la estabilidad en el contexto de que la reforma al Poder Judicial provocó nerviosismo en los mercados y una pérdida de 10 por ciento del peso desde el 3 de junio, tiene como base la disciplina fiscal, un gasto racional, el control de los niveles de endeudamiento, un respeto absoluto al Banco de México y el cumplimiento estricto de todos los acuerdos y obligaciones internacionales en materia comercial y financiera.

En este marco se da un debate sobre la reforma al Poder Judicial, y la coincidencia es que se trata de un cambio inaplazable. Es un Poder que no puede funcionar bajo los mismos parámetros ni seguir integrado bajo los mismos esquemas. Tiene que haber una revolución en materia judicial y la consulta propuesta por la presidenta Sheinbaum fue muy aceptada.

No obstante, convino que se requiere dar una explicación profunda del alcance de la reforma. Lo que los mercados, los inversionistas y el pueblo entienden es que respetaremos de manera estricta la vía constitucional. Que no se trastocará nada y por eso no hay razones para el nerviosismo .

Ramírez Cuéllar resaltó que no se trata, como se ha expresado, de un asalto al Poder Judicial. No hay ningún golpe de mano, no hay ningún asalto. Insisto en que el debate se dará por la vía que la Constitución marca, dentro de una normalidad democrática e institucional .

Expuso que la votación para dicha reforma en el Congreso se dará en el contexto de un conjunto de certezas: que el gasto será racional, no se violentará la relación deuda-producto interno bruto, que será disminuido el déficit y habrá suficientes recursos para el financiamiento sustentable de los nuevos programas sociales anunciados por Claudia Sheinbaum, así como las obras de infraestructura para el siguiente sexenio.