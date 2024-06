Alonso Urrutia

Enviado

Periódico La Jornada

Lunes 17 de junio de 2024, p. 5

Ciudad Lerdo, Dgo., En estas tierras de Coahuila y Durango, cuyos gobiernos representan los últimos vestigios del priísmo, la segunda aparición pública conjunta de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum desató la algarabía entre los asistentes ante la continuidad con cambio en la transformación que se avecina. Es el reflejo del humanismo y de la justicia que representa nuestro movimiento , resumió la virtual presidenta electa.

Son nuevos tiempos para la República. Mutuos elogios entre quienes han confluido durante años en la lucha opositora, pero que hoy protagonizan un histórico relevo en el poder con una coincidencia fundamental: el acento en la orientación social de su proyecto. Con el aval de la enardecida masa que los aclamaba, López Obrador, con la confianza que tiene en su sucesora hizo un anuncio más allá de su sexenio: van a continuar todos los programas y ya en la nueva etapa, cuando inicie el nuevo gobierno, habrá tiempo para llegar a un acuerdo con Esteban (Villegas, gobernador de Durango) y, con Manolo (Jiménez, de Coahuila). No veo ninguna dificultad porque ellos están actuando con responsabilidad y se va a llegar a un acuerdo para que se pueda aplicar aquí en Durango y en Coahuila el IMSS-Bienestar , arengó desatando nuevas expresiones de regocijo.

Ante los abucheos a los priístas, como en los albores de su sexenio, el Presidente llamó a cesar la hostilidad: ya pasó la elección, ¿de acuerdo? Ahora, unidad. Partido es una parte, gobierno es todo .

Serían las dos primeras entidades gobernadas por la oposición que se sumarían a la federalización de los servicios de salud, pues las 23 que ya lo hicieron son encabezadas por su mismo movimiento.

La supervisión de los avances del programa Agua Saludable para La Laguna, que, con una inversión de 13 mil millones de pesos, beneficiará en el futuro a 2.1 millones de personas que residen en la confluencia de las ciudades de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, convocó a centenares de personas. Aclamaron a Sheinbaum y López Obrador, en tanto que abuchearon a los gobernadores de extracción priísta Manolo Jiménez, de Coahuila, y Esteban Villegas, de Durango, hasta que el Presidente salió al paso de las expresiones de rechazo.

López Obrador reivindicó la importancia de uno de los proyectos estratégicos más importantes en el norte del país: buscar nuevas fuentes de agua para La Laguna, cuya escasez ha provocado que se tenga que extraer el líquido de pozos cada vez mas profundos y, en consecuencia, contaminados de arsénico.