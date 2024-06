L

os federativos, con Juan Carlos La Bomba Rodríguez al frente, encaminan hacia la piedra de los sacrificios al seleccionador Jaime Lozano. Con gozo íntimo se disponen a ver la debacle del Jimmy en la Copa América después de ordenarle hacer un súbito cambio generacional que derivó en un equipo anodino, el cual resulta una incógnita... Irónico, siniestro, La Bomba Rodríguez respondió en charla informal sobre la continuidad del timonel: Déjalo que se corra él, que se corra solo . Para ser broma se pasó de tueste, más bien pinta como un plan maquiavélico en marcha.

Con alevosa frialdad aguardan el desastre del Tri. México no es favorito en un certamen donde Argentina y Brasil acaparan reflectores, por eso el plan emergente mira hacia el Mundial 2026 y en él no figura Lozano. No les gustan sus declaraciones insulsas, su falta de carisma y mucho menos sus números negativos. Esperan que naufrague en la Copa América para que se corra solo ... Se prevé victoria en el debut frente a Jamaica; no obstante, la ruta se complica ante Venezuela y Ecuador, ya que ambas están entre las cinco mejores de la clasificación mundialista de la Conmebol.