os datos fríos y duros aseguran que en este sexenio se benefició, también, a los grandes capitales; que no hubo expropiaciones –como suponían– ni atentados contra la propiedad privada. México no se convirtió en Venezuela ni en Cuba, pero cierto grupo de apóstoles de la derecha quieren que las cosas cambien.

Un buen amigo, empresario de verdad, me invitó a conversar y me preguntó si la vereda que tomaría Claudia Sheinbaum al inicio de su administración perfilaría un gobierno como el que se vive en Venezuela.

Debo confesar que de pronto me sentí confundido. Mi amigo es un hombre inteligente que no obstante parecía uno más de esos a los que el cúmulo de información –falsa, en gran medida– no les permite razonar con claridad y se convierten en ecos de necedades.

Revisé con él la información que le obligaba a dudar sobre el destino inmediato de México. Lo mismo los beneficios para los adultos mayores que las actividades empresariales que le han dado un buen crecimiento al país. También dimos cuenta de que los capitales de otras partes del mundo han llegado a asentarse, sin ningún temor, a nuestro país, y del empleo que aumentó de forma drástica.

Pero como astilla algo le molestaba y por fin lo soltó: es que Claudia va a hacer lo mismo que López Obrador . Respondí: entonces la iniciativa privada va a seguir en ascenso y los capitales van a vivir un buen momento ¿no?

El tema cambió, pero me quedó la idea de que es tal la confusión que han provocado las noticias falsas que las contradicciones obvias conviven en un solo relato dañino. El asunto no es México, eso no les importa, lo que pretenden es derrotar de alguna manera a López Obrador, que les ha ganado de todas, todas.

No quieren que Claudia sea una calca –que no lo será– de López Obrador, aunque este sexenio les haya dado a los banqueros, por ejemplo, sus más grandes ganancias en la historia, lo que nos deja en claro que el asunto no es el rumbo, sino el hombre.